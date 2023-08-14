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نصرالله: عملية ترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب ما كانت لتتحقق لولا البناء على نتائج حرب تموز في 2006

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:49
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