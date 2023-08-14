نصرالله: الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل الـ2006 كانت غالباً بمنأى عن كلّ الحروب لكن المقاومة في لبنان وخلال حرب تمّوز جعلت تلك الجبهة جزءاً من المعركة

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