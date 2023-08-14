نصرالله: الجهات التي تعمل على التعبئة والتحريض في أكثر من ساحة معروفة وواضحة من خلال تصريحاتها وهنا نسأل هل مصلحة المسيحيين بالدرجة الأولى الذهاب إلى الحرب الأهلية؟

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