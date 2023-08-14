Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: التقسيم في لبنان لن يحصُل وما من مصلحة لأي طائفة بحدوث ذلك والمرحلة الحالية تحتاجُ إلى هدوء وليس إلى السير مع الغرائز

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لم نطلب بتاتاً الحصول على تشريعٍ قانوني لسلاح المُقاومة وما قيل في هذا الإطار غير صحيح وليس من مصلحة لبنان حصول هذا الأمر أصلاً ولن نقبل به أبداً في حال عُرِض علينا
lebanon 24
15/08/2023 01:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ سامي عبد الخالق في مؤتمر "رؤية جديدة للبنان دولة مدنيّة لا مركزية حيادية": لبنان يمرُّ في أصعب الظروف ويجب أن يفكّر اللبناني بمصلحة وطنه وليس في مصلحة طائفته أو جماعته
lebanon 24
15/08/2023 01:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: "الفيدرالية" ليست حلاً للبنان و"التقسيم" هو مشروعٌ لحروب أهليّة
lebanon 24
15/08/2023 01:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا مصلحة للبنان في تحويل المقاومة إلى مؤسسة رسمية تابعة مباشرة للدولة
lebanon 24
15/08/2023 01:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2023-08-14
18:01 | 2023-08-14
17:50 | 2023-08-14
17:45 | 2023-08-14
17:44 | 2023-08-14
16:03 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24