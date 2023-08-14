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نصرالله: التقسيم في لبنان لن يحصُل وما من مصلحة لأي طائفة بحدوث ذلك والمرحلة الحالية تحتاجُ إلى هدوء وليس إلى السير مع الغرائز
Lebanon 24
14-08-2023
|
14:35
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