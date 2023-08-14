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البيت الأبيض: بايدن ملتزم بتوفير ما تحتاج إليه هاواي الآن وفي الأيام المقبلة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:53
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