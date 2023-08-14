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الجيش الإسرائيلي: نلاحق مسلحين أطلقوا النار نحو موقع عسكري عند قرية يعبد قرب جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2023 | 15:38
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