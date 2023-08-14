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"رويترز" نقلا عن مسؤول أميركي: القمة المرتقبة بين واشنطن وطوكيو وسيول ستتبنى لهجة شديدة تجاه الحفاظ على السلام في مضيق تايوان

Lebanon 24
14-08-2023 | 16:03
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