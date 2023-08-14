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أخبار عاجلة
رويترز: المدعون يتهمون 10 آخرين بينهم مساعد ترامب السابق رودي جولياني
Lebanon 24
14-08-2023
|
23:14
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