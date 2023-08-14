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المدعي العام في ولاية جورجيا الأميركية يقول إن لدى ترامب مهلة حتى 25 آب حتى يسلم نفسه "طواعية" لمواجهة التهم المنسوبة إليه

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:48
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