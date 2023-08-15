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رئيس مجلس النواب الأميركي: بايدن يستخدم وزارة العدل كسلاح ضد خصومه وخاصة ترامب

Lebanon 24
15-08-2023 | 02:07
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