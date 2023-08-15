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مجلس النواب تلقى ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول (MTV)

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:36
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