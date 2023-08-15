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تدريبات لحزب الله في منطقة عرمتا السريرة وسماع دوي انفجارات قوية يصل صداها الى منطقة مرجعيون (الجديد)

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:40
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