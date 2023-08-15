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الجيش الإسرائيلي: نفحص بقايا الصواريخ التي عثرنا عليها قرب جنين ونقوم بملاحقة مطلقيها

Lebanon 24
15-08-2023 | 06:13
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