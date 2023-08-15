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النائب محمد خواجة لـ"الجديد": اللقاء المرتقب حتى الساعة ليس له عنوان و لودريان تحدث عن حوار وطني لكن ثمة من ينزعج من كلمة حوار ويريد الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:15
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