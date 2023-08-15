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عدد من التونسيين يحتجون أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس على قرارات رفض منحهم تأشيرة للالتحاق بذويهم الحاملين للجنسية الفرنسية (الحرة)

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:06
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