Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: شعب أوكرانيا أظهر شجاعة فائقة في مواجهة روسيا وسنستمر في دعم كييف لإفشال الغزو الروسي

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: المواجهة في أوكرانيا لن تنتهي إلا بتراجع الغرب عن فكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا
lebanon 24
15/08/2023 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية: ما نشهده في روسيا لحظة استثنائية كشفت بشكل كبير فشل الحرب الروسية على أوكرانيا
lebanon 24
15/08/2023 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: أولوية روسيا هي السلام وليس الأعمال العدائية لكن كييف وشركاءها يرفضون مبادرات السلام
lebanon 24
15/08/2023 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الحكومة الروسية تظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
lebanon 24
15/08/2023 21:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:06 | 2023-08-15
12:16 | 2023-08-15
12:08 | 2023-08-15
11:54 | 2023-08-15
11:53 | 2023-08-15
11:14 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24