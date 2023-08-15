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بلينكن: سنواصل العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم اتفاق تبادل السجناء (الحرة)

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:54
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