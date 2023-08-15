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وزارة الصحة الكويتية تعلن رصد متحور كورونا الجديد "إي.جي-5" وتقول إن الأمر متوقع ولا يدعو للقلق (الشرق)
Lebanon 24
15-08-2023
|
12:16
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