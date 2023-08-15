Advertisement

أخبار عاجلة

مركز طب الطوارئ الليبي: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 27 قتيلا و 160جريحا وإجلاء 234 عائلة من منازله

Lebanon 24
15-08-2023 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز طب الطوارئ في طرابلس الليبية: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 27 وفاة و106 مصابين (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 04:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز طب الطوارئ الليبي: ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الثلاثاء إلى 27
lebanon 24
16/08/2023 04:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 234 عائلة من منازلها كانت عالقة وسط الاشتباكات في طرابلس الليبية (الحدث)
lebanon 24
16/08/2023 04:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الليبي للعربية: فرقنا أجلت أكثر من 480 عائلة من مناطق الاشتباكات في طرابلس
lebanon 24
16/08/2023 04:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2023-08-15
19:34 | 2023-08-15
19:31 | 2023-08-15
18:25 | 2023-08-15
18:20 | 2023-08-15
18:19 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24