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المخابرات البريطانية: روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع استنادا إلى تصميمات مسيرات شاهد الإيرانية (الحرة)
Lebanon 24
16-08-2023
|
01:48
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