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الجيش الإسرائيلي يفجر مقرا لحركة فتح خلال اقتحام مخيم بلاطة قرب نابلس

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:29
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