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وزير الأشغال علي حميّة من مطار رفيق الحريري الدولي: نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً وأن يكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً

Lebanon 24
16-08-2023 | 03:05
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