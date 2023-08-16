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وزير الطاقة: "توتال" متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف

Lebanon 24
16-08-2023 | 03:12
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