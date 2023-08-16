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سلطات دونيتسك الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى في قصف القوات الروسية للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
16-08-2023 | 03:34
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