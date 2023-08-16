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رومانيا تندد بالهجمات الروسية على ميناءين أوكرانيين يقعان على نهر الدانوب

Lebanon 24
16-08-2023 | 04:56
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