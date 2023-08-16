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وزير المالية: نحن في صدد إنجاز موازنة 2024 لإرسالها الى الحكومة

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:04
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lebanon 24
16/08/2023 15:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/08/2023 15:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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