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الرئيس المصري: سنعمل على تطبيق ما يمكن من مقترحات الحوار الوطني وفق صلاحياتي الدستورية

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:21
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