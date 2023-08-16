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مطلوب بلاكيت دم من فئة AB- أو O- في مستشفى الرسول الأعظم للتبرع الرجاء الإتّصال على الرقم 70552425

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:27
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