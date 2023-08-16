Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء: موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص وما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية

Lebanon 24
16-08-2023 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لبحث موضوع الموازنة وبيان سيصدر بعد قليل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
16/08/2023 20:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: منذ دعونا لعقد جلسة ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة وكلاما يشكك بدستوريتها ويتحامل علينا بحجة أننا نصادر صلاحيات الرئيس
lebanon 24
16/08/2023 20:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء الاربعاء والخميس والجلسة التشريعية الخميس والانظار على الجيش
lebanon 24
16/08/2023 20:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة
lebanon 24
16/08/2023 20:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2023-08-16
12:47 | 2023-08-16
12:39 | 2023-08-16
12:23 | 2023-08-16
12:12 | 2023-08-16
12:02 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24