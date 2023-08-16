رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء: موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص وما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية

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