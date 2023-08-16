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ميقاتي: نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع ونحيي جهوده وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب
Lebanon 24
16-08-2023
|
09:09
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