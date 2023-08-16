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ميقاتي: لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها ولا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص

Lebanon 24
16-08-2023 | 09:09
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16/08/2023 20:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/08/2023 20:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بالتكامل والتعاون بين الدولة والمقاومة يمكننا إستعادة أرضنا المحتلة في بلدة الغجر وهذا الأمر يجب أن يتحقق عاجلاً أم آجلاً وهذه الأرض لن تُترك للإسرائيليين
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16/08/2023 20:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع ونحيي جهوده وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب
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16/08/2023 20:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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