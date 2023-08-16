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وزير العدل هنري خوري عقب لقائه "هيومن رايتس ووتش": الملف القضائي هو من يتحكم بقضية هانبيال القذاقي وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني

Lebanon 24
16-08-2023 | 09:24
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