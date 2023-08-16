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معلومات الـ"ال بي سي": عجز الموازنة بلغ 45 ألف مليار ليرة أي 24%؜ بعدما كان 18%؜ سابقاً أما النفقات فبلغت 192 مليار ليرة والإيرادات 147 مليار ليرة

Lebanon 24
16-08-2023 | 10:40
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