معلومات الـ"ال بي سي": عجز الموازنة بلغ 45 ألف مليار ليرة أي 24%؜ بعدما كان 18%؜ سابقاً أما النفقات فبلغت 192 مليار ليرة والإيرادات 147 مليار ليرة

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