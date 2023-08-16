Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: لا نعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بالنيجر وقطعنا كل دعم عسكري وتعاون مدني منذ الانقلاب (الجزيرة)

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: لن نسحب قواتنا المتمركزة في النيجر وهي موجودة هناك بطلب من السلطات الشرعية (الجزيرة)
lebanon 24
16/08/2023 20:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: رغبة المجلس العسكري بالنيجر في اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمى بادرة استفزازية جديدة ضد الديمقراطية (الجزيرة)
lebanon 24
16/08/2023 20:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد خلاف بين مؤيدي الدبلوماسية والحل العسكري بالنيجر (الجزيرة)
lebanon 24
16/08/2023 20:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: آلاف من مؤيدي قادة الانقلاب في النيجر يتجمعون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي (الجزيرة)
lebanon 24
16/08/2023 20:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2023-08-16
12:47 | 2023-08-16
12:39 | 2023-08-16
12:23 | 2023-08-16
12:12 | 2023-08-16
12:02 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24