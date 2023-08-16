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الخارجية السعودية تعرب عن قلق المملكة البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
16-08-2023
|
12:02
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