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مندوب السعودية الأممي: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم اليمن وأودعنا 1 مليار كوديعة للبنك المركزي اليمني (الشرق)

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:12
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