Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن مصادر غربية: إيران ترسل إشارات إيجابية إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الاتفاق النووي (الشرق)

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ" عن مصادر مطلعة: مجموعة الدول السبع تقترب من الاتفاق على بدء مفاوضات مع كييف بشأن الضمانات الأمنية
lebanon 24
16/08/2023 22:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 38 فردا و3 كيانات بشأن انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان في بيلاروس (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 22:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير غربية عن مصادر فرنسية: النيجر تحظر صادرات اليورانيوم إلى فرنسا لكن ذلك لن يؤثر على الصناعة النووية الفرنسية (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 22:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير غربية: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس في موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 22:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:21 | 2023-08-16
15:10 | 2023-08-16
15:02 | 2023-08-16
14:55 | 2023-08-16
14:36 | 2023-08-16
14:33 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24