الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: أوكرانيا اتخذت خطوة مهمة نحو استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود بعبور أول سفينة "للممر الإنساني" الجديد (الشرق)

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