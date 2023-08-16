Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: أوكرانيا اتخذت خطوة مهمة نحو استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود بعبور أول سفينة "للممر الإنساني" الجديد (الشرق)

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية لـ"الجزيرة": ليس لنا علاقة بأي أضرار حدثت للسفينة الروسية في البحر الأسود
lebanon 24
16/08/2023 22:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بايدن يختار الأدميرال "ليزا فرانشيتي" لقيادة البحرية الأميركية (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 22:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلاروس: ليتوانيا اتخذت "خطوة غير ودية" بإغلاق نقطتي تفتيش على الحدود البيلاروسية (الشرق)
lebanon 24
16/08/2023 22:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" في البحر الأسود
lebanon 24
16/08/2023 22:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:21 | 2023-08-16
15:10 | 2023-08-16
15:02 | 2023-08-16
14:55 | 2023-08-16
14:36 | 2023-08-16
14:33 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24