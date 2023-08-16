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مدع عام في جورجيا يطلب محاكمة ترمب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في 4 آذار المقبل

Lebanon 24
16-08-2023 | 15:34
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