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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة تسلّل مخربين أوكرانيين حاولوا عبور الحدود إلى مقاطعة بريانسك

Lebanon 24
16-08-2023 | 17:10
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