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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي

Lebanon 24
16-08-2023 | 17:11
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