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مسؤولون: أوامر بإخلاء أكبر مدينة في أقصى الشمال الكندي مع تقدم الحرائق

Lebanon 24
16-08-2023 | 22:43
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