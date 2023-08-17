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إسرائيل تعلن أن الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو ـ 3" إلى ألمانيا في أكبر صفقة عسكرية تبرمها تل أبيب
Lebanon 24
17-08-2023
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01:03
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