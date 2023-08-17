Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية تنسحب من مدينة جنين بعد اغتيال مصطفى الكستوني أحد قادة كتائب شهداء الأقصى

Lebanon 24
17-08-2023 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: النصر حققناه مع كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكافة المقاتلين الفلسطينيين
lebanon 24
17/08/2023 11:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٤ الإسرائيلية: القوات الإسرائيلية تبدأ الخروج من مدينة جنين (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2023 11:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية جنين: القوات الإسرائيلية دمرت بشكل كبير ومتعمد الخطوط الرئيسية لشبكة المياه في المدينة
lebanon 24
17/08/2023 11:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد شهداء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين أمس إلى 6
lebanon 24
17/08/2023 11:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2023-08-17
03:56 | 2023-08-17
03:52 | 2023-08-17
03:51 | 2023-08-17
03:43 | 2023-08-17
03:30 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24