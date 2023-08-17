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الأونروا: معلومات باحتلال مسلحين منشآت بما فيها مدارس في مخيم عين الحلوة في لبنان

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:17
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