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النائب قاسم هاشم: برّي دعا لجلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها وننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين "التيار" وحزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:56
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