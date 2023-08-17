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النائب طوني فرنجية لـ "الجديد": يجب انتخاب رئيس للجمهورية قادر على مقاربة الأمور الحساسة وخلق مناخ سياسي ملائم لمواجهة التحديات المصيرية

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:04
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