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"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بالرقة شمالي سوريا

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:11
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