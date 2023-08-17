الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب: نحن في مرحلة صعبة واقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي وهو ما سيعرض لبنان الى الكثير من المخاطر اذا ما تم اقرار اعادة هيكلة للمصارف

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