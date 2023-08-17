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شهود عيان: الجيش السوداني يشن قصفا مدفعيا على مواقع قوات الدعم السريع جنوب شرقي الخرطوم

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:39
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